(ANSA) - SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, 28 OTT - Incidente stradale nella tarda mattinata nel Pescarese lungo la strada provinciale che collega San Valentino in Abruzzo Citeriore a Caramanico Terme. Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste ferite dopo che la moto in sella alla quale viaggiavano è finita fuori strada a causa dell'improvviso attraversamento di un cinghiale. I due sono stati trasportati all'ospedale di Pescara.



