'Pace' tema di 2/o Convegno nazionale 'Terremoto dell'anima'

"Entrare nella vita degli altri con delicatezza ed educati a trattare con le persone durante le tragedie", con questo incipit monsignor Antonio D'Angelo, arcivescovo coadiutore dell'Aquila, ha aperto il secondo Convegno Nazionale sul "Terremoto dell'anima. Pastorale samaritana, per un'azione integrale di sostegno alle vittime delle calamità" in corso all'Aquila, a Palazzo dell'Emiciclo. Il tema della formazione all'ascolto per intervenire in aiuto delle persone durante le tragedie umanitarie ha pervaso tutti gli interventi. Il Convegno è stato organizzato dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale dell'Emergenza della Chiesa di L'Aquila, in collaborazione con la Conferenza Episcopale Abruzzo-Molise, la Caritas Italiana e l'I.S.S.R. Fides et Ratio di L'Aquila.

Al convegno hanno partecipato esponenti di tutti gli ambiti professionali che si relazionano all'individuo nei momenti di crisi. Gli ordini professionali dei Giornalisti e degli Psicologi, Università dell'Aquila e Gssi, Istituzioni politiche e la Comunità di Sant'Egidio. Sulla "comunione come approccio pastorale per uscire dalla crisi" è intervenuta Suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Presente alla giornata Andrea Riccardi, Fondatore Comunità di Sant'Egidio, con una relazione sul dramma della guerra, le sue conseguenze e la pace, alla luce della crisi israeliano-palestinese. Questa sera alle 18:30 nella Chiesa di S. Maria del Suffragio a Piazza Duomo all'Aquila, avrà luogo una Celebrazione eucaristica in suffragio delle vittime delle calamità sismiche, naturali, pandemiche e belliche con l'accensione nella Cappella della Memoria, di una Lampada perpetua a tre fiamme, da parte del Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA