Elude controlli, sale in aereo e aggredisce agenti, arrestato

Aveva il permesso di soggiorno scaduto, ma è riuscito a salire sull'aereo per Malta incurante dei tentativi di fermarlo posti in essere dagli addetti ai controlli. Protagonista dell'accaduto all'aeroporto di Pescara un 25enne nigeriano che alla fine è stato fermato dagli agenti della Polizia di Frontiera e della Squadra Volante. I poliziotti hanno tentato di convincerlo a scendere, al suo rifiuto hanno messo in sicurezza gli altri passeggeri facendoli spostare nella parte posteriore dell'aeromobile e poi, dinanzi all'aggressività del giovane che si è scagliato contro di loro, gli stessi poliziotti hanno prima utilizzato l'arma a impulsi elettrici, senza riuscire a neutralizzarlo, poi lo spray urticante. Il nigeriano è stato quindi arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e deferito in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato.

Nessuna conseguenza per i passeggeri che, tuttavia, sono partiti con due ore di ritardo.



