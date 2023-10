Calcio, il Pescara con la Recanatese non vuole sbagliare

Riscattare il ko con la capolista Torres. Questo l'obiettivo dei biancazzurri che domani alle 18.30 riceveranno la visita della Recanatese. La squadra di Zeman vuole tornare a far punti per non perdere ulteriore contatto con la vetta e quindi la conquista dei tre punti diventa fondamentale. Contrariamente alle altre giornate di vigilia, oggi non ha svolto la consueta conferenza stampa il tecnico pescarese Zdenek Zeman che avrà tutti a disposizione e rispetto al match di mercoledì scorso cambierà sicuramente qualcosa nell'undici iniziale. Possibile in difesa l'impiego di Milani. A centrocampo qualche possibilità per giocare dall'inizio per Franchini mentre in attacco Tommasini dovrebbe giocare dall'inizio al posto di Cuppone. Pescara-Recanatese sarà diretta da Lovison di Padova. Il Pineto scenderà invece in campo lunedì alle 20.45 sul campo della Vis Pesaro.



