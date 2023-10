Teatro, a Lanciano presentata la stagione del Fenaroli

Si compone di 24 spettacoli l'articolato cartellone della stagione teatrale 2023 - 2024 del Fenaroli di Lanciano, presentato stamani dal sindaco Filippo Paolini e dall'assessore alla Cultura Danilo Ranieri, insieme alla Deputazione teatrale. La prosa offre 6 spettacoli e debutta il 10 novembre con un classico di William Shakespeare: Sonetti d'Amore, spettacolo proveniente dal Globe Theatre di Roma voluto e diretto fino alla sua scomparsa da Gigi Proietti. Gli interpreti sono Melania Giglio, Sebastian Gimelli Morosini e Francesca Mària.

La prosa, che chiude il 20 marzo con il giallo di Agatha Christie "Trappola per Topi", vedrà in scena Ettore Bassi. Tra gli altri grandi interpreti in arrivo al Fenaroli ci sono Geppy Gleijeses e suo figlio Lorenzo, con la straordinaria partecipazione di Ernesto Mahieux, quindi Leo Gullotta, Fabio Grossi, Remo Girone, Antonio Milo e Adriano Falivene. Il composito cartellone, come da tradizione, è poi composto da 7 spettacoli del Teatro Dialettale, a cura degli Amici della Ribalta, il Teatro Contemporaneo, 4 appuntamenti, a cura di Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini; il Teatro Ragazzi, 5 spettacoli, curati da Oscar Strizzi e Ilaria Di Meo e infine torna il musical con "Piccole Donne", della Compagnia dell'Alba-Tsa, diretta dai maestri Fabrizio Angelini e Gabriele De Guglielmo.

Per il 30 novembre inserito lo spettacolo "L'Ultima Notte", una riduzione del libro "Vita, morte e miracoli" di Bonfiglio Liborio, vincitore del Campiello 2020, con l'autore Remo Rapino e Pino Ammendola.



