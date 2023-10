Sanità: nuovo ospedale Avezzano, prima pietra entro il 2024

Il nuovo ospedale ad Avezzano si farà e costerà 120 milioni di euro. E' quanto affermato sul palco del Castello Orsini di Avezzano dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, presente all'evento con l'assessore alla sanità regionale Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl 1 Ferdinando Romano, il sindaco Di Pangrazio.

La prima pietra della struttura sarà posta entro fine 2024: 110 milioni di euro saranno investiti dal Ministero della Salute e 10 milioni dalla Regione Abruzzo. "È un opera innovativa con bassi consumi energetici che verrà posizionata nella zona limitrofa dell'attuale ospedale San Filippo e Nicola di Avezzano — ha chiarito Marsilio - i lavori dureranno sei anni: si tratta di un grande risultato per l'Abruzzo".

"E' la prima volta che presento una struttura di questo tipo - ha a sua volta commentato Romano - finalmente i cittadini vedranno sanare un debito nei loro confronti. Non sarà un ospedale statico - continua Romano - ma flessibile e dinamico".

Il Sindaco di Avezzano Giovanni di Pangrazio invece ha ringraziato "a nome di tutta la Marsica il governo regionale per questo importante progetto, che garantirà un bene fondamentale come la salute".



