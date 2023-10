'Palestina libera' presidio solidale a Teramo

"La tifoseria del bene contro il male tra l'Occidente liberale e i terroristi, permette a Israele di uccidere civili innocenti, per le strade, accusando tutto il popolo palestinese di essere terrorista": così durante il presidio solidale a Teramo, sotto al balcone del Comune in piazza Orsini, organizzato dalla Casa del Popolo di Teramo.

"Palestina Libera" è il titolo della manifestazione pacifica a cui hanno partecipato un centinaio di persone, tra cui diversi membri della comunità Musulmana locale e bambini. "Stanno attaccando le persone civili nelle loro case, considerandole tutti terroristi di Hamas. Stanno operando un genocidio sotto gli occhi del mondo, che non si indigna. Ci sono italiani che per fortuna non si lasciano condizionare dai mass media - dichiarano i manifestanti - e non credono alla narrazione filoamericana, che continua a far ricadere sulla popolazione civile una guerra tra i terroristi e gli Israeliani. Oggi nessuno si indigna a vedere gli ospedali bombardati, considerandolo un prezzo normale da pagare per quella che chiamano democrazia".

A sostegno delle comunità palestinese in Italia è stata allestita una mostra fotografica dal titolo "L'Assedio di Gaza, apartheid e lotta di liberazione in Palestina", contenente foto di vita normale , di persone che vivono in una prigione a cielo aperto che tutto il mondo occidentale ignora da sempre.



