Da Credito Sportivo 800 mila euro a Comune Capistrello

Ottocento mila euro circa di finanziamento dal Credito Sportivo per i nuovi impianti sportivi del Comune di Capistrello. E' quanto fa sapere da una nota il Comune Rovetano. Un impianto polifunzionale per lo più al coperto per permettere di essere utilizzato anche il periodo invernale. Ci sono 460 metri quadri di percorsi pedonali che circondano il centro sportivo per fare jogging e passeggiate; oltre ad un campo da basket, un campo di calcetto, due campi da Padel coperti e due campi da bocce.

"Questo centro sportivo è parte degli sforzi dell'amministrazione Ciciotti, - scrive l'ente - per garantire ai nostri giovani un luogo dove ritrovarsi e praticare le più svariate attività sportive e per promuovere uno stile di vita attivo e sano all'interno della comunità. Non solo offrirà ai residenti di Capistrello un luogo dove praticare sport e mantenersi in forma, ma diventerà anche un luogo di aggregazione sociale e un'opportunità per stringere nuove amicizie attraverso l'amore per il gioco e le varie discipline sportive. Questo progetto vuole essere - conclude la nota - un esempio di come il verde e la natura possano essere integrati con strutture sportive per creare un ambiente piacevole e sostenibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA