Rinforzi a tempo, altri dieci interinali per la Marelli

Arrivano altri dieci operai per lo stabilimento della Magneti Marelli di Sulmona. Si tratta di interinali, reclutati con contratto a tempo determinato, che daranno manforte alla fabbrica peligna per rispondere alle esigenze aziendali, visto l'incremento della produzione del Ducato. Dopo le visite mediche di routine svolte nella giornata di ieri, da questa mattina almeno fino al prossimo 31 dicembre, i dieci sono entrati nell'organico della Marelli.

Si tratta di investimenti a tempo, ricordano dall'azienda, che si vanno ad aggiungere ai 14 interinali reclutati nelle scorse settimane e ai 6 operai giunti a supporto dallo stabilimento di Melfi. Per un totale di 24 innesti fino alle fine dell'anno. Prosegue la doppia trattativa con Stellantins per la piattaforma large e il telaio mentre dallo scorso sabato, fino al 31 dicembre, l'azienda ha disposto turni straordinari per la più alta produzione. Resta alta l'attenzione per il 2024.

Nella fabbrica sulmonese sono previsti cento esuberi.



