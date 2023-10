Frane a Chieti, ordinanza interdice l'uso di tre abitazioni

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha emesso un'ordinanza che interdice l'uso di tre abitazioni che si trovano, una a monte e due a valle, nel tratto di via Arenazze interessato, lo scorso 14 ottobre, da un movimento franoso e dove è presente anche una fuoriuscita di acqua. Le abitazioni non saranno utilizzabili fino a quando non verranno ultimati i lavori per la messa in sicurezza del fronte franoso, disposti con somma urgenza. Una decina le persone interessate dal provvedimento. "Si tratta di un provvedimento necessario per la messa in sicurezza del fronte franoso, come abbiamo avuto modo di spiegare anche alla popolazione residente in quell'area, i lavori cominceranno oggi stesso e, una volta finiti, le famiglie potranno tornare nelle loro case, un atto necessario, al fine di evitare che gli edifici vengano interessati dal distacco di altro materiale - spiegano il sindaco Diego Ferrara e l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Rispoli - Più in generale questa franosità a scala locale si inserisce all'interno di una vasta zona del territorio comunale interessato storicamente da una franosità a vasta scala e su cui abbiamo attivato diverse iniziative: monitoraggi, lavori di sondaggio, provvedimenti di sgombero di edifici e scuole, studi e interventi di messa in sicurezza. Il nostro intento è prevenire criticità e problemi il più possibile, in modo da tutelare una parte fragile del territorio cittadino e quanti hanno deciso, negli anni, di collocare lì residenza e attività".





