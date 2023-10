Da rifiuti a risorse, Get-Energy investe 4 milioni a Sulmona

Sfrutterà il calore dei rifiuti per generare energia elettrica e chimica. Sarà operativo per la primavera del 2024 il nuovo insediamento della Get-Energy, società che opera nel campo della ricerca, sviluppo, progettazione, costruzione e vendita di impianti per trattare materie con alto potere calorifero derivante da rifiuti. Un maxi investimento di 3,8 milioni di euro sul nucleo industriale di Sulmona che segna un'inversione di tendenza.

La Get-Energy, che ha scelto la città ovidiana per la sua collocazione strategica tra Roma e Pescara, sarà in grado di trattare fino a 32 mila tonnellate di rifiuti all'anno, in perfetta sintonia con la vocazione ambientale della zona. Con la società potranno lavorare dalle 12 alle 20 persone. I termini dell'accordo sono stati suggellati in un protocollo d'intesa siglato nello studio professionale del notaio, Vittorio Altiero, tra l'amministratore della società, Gianluca Marcorelli e la Vice Presidente Arap, Maria Assunta Iommi.

L'Arap ha concesso alla Get-Energy un terreno che ricade nella zona industriale. "E' un passaggio burocratico che rappresenta un passo concreto per investire. Saremo operativi dalla prossima primavera"- ha annunciato Marcorelli pronto ad aprirsi anche alle varie realtà che gravitano nell'area industriale sulmonese. "Si tratta di un investimento importante che premia il nostro lavoro. Ci siamo infatti prodigati negli anni per rendere ancor più attrattivo il nostro nucleo industriale"- ha concluso Iommi.



