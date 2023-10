Aquilana nel team vincitore del 'torneo dibattito' Riasissu

C'è anche l'aquilana Camilla Spezza, 19 anni, iscritta al secondo anno del corso ordinario di Filosofia, nella squadra della Scuola superiore Normale di Pisa, che ha vinto la prima edizione del torneo della Riasissu, la Rete italiana degli allievi delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari, nata nel 2016.

Oltre a Camilla Spezza, della squadra vincitrice fanno parte Daniele De Natale, secondo anno del corso ordinario di Storia e Stefano Dal Canto, terzo anno del corso ordinario di Lettere Moderne.

La finale di dibattito, che ha visto la Scuola Normale battere l'università di Macerata, si è svolta nelle Marche.

Riasissu, che raduna gli studenti di 12 istituti di istruzione superiore sparsi in tutta Italia. Il torneo prevedeva una prova di "botta e risposta" tra allievi delle Scuole universitarie italiane. In gara anche gli studenti del Collegio Superiore di Bologna e quelli della Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi" di Torino.

Tra gli argomenti di dibattito, il tema dei dei vantaggi (o svantaggi) della "competizione tra pari" o quello del dei benefici (o meno) di una sanità gratuita per tutti. I team erano composti da 3 o 4 studenti ciascuno.



