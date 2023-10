UniTe, due convenzioni per corso laurea turismo sostenibile

Due convenzioni a sostegno degli studenti del Corso di laurea in Turismo sostenibile, sono state firmate ieri dal rettore dell'Università di Teramo Dino Mastrocola, dal presidente dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia Abruzzo (UNPLI) Sandro Di Addezio e dal presidente dell'Associazione Abruzzo BnB di Qualità Lucia Simioni.

Alla firma erano presenti anche Anna Ciammariconi, presidente del Corso di laurea in Turismo sostenibile, e Roberto Di Marco, del direttivo di Abruzzo BnB di Qualità.

Tra le forme di collaborazione anche l'attivazione di workshop formativi di cui uno già in programma per novembre sulle forme della ricettività, a partire dalla legge regionale n. 10 del 2023 e relativi disciplinari.



