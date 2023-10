Rogo in azienda rifiuti L'Aquila, Arta monitora qualità aria

Nel deposito dell'Asm in localtà Bazzano all'Aquila, dove nella notte un incendio ha distrutto un capannone, 26 mezzi in dotazione all'azienda e un grande quantitativo di materiali plastici, è n corso l'intervento del personale tecnico di Arta Abruzzo, Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, per le valutazioni ambientali, in particolare per il monitoraggio della qualità dell'aria.

L'Agenzia si è recata sul posto con il mezzo mobile finalizzato al campionamento per la ricerca di inquinanti. Sono state prelevate sacche di aria che verranno analizzate in mattinata. A chi si trova nei pressi dell'incendio si consiglia di tenere chiuse le finestre e di lavare abbondantemente ortaggi e frutta prima di consumarli.



