Rogo Asm L'Aquila: ordinanza, tenere finestre chiuse in zona

Il Comune dell'Aquila emetterà una prima ordinanza cautelativa con cui verrà invitata la cittadinanza, in particolare quella residente nella zona est del territorio, a mantenere le finestre chiuse delle abitazioni, a non consumare prodotti (come frutta e verdura) provenienti da colture ricadenti in aree limitrofe a quelle colpite dall'incendio che questa notte ha colpito il capannone Asm nel nucleo industriale di Bazzano; alle persone anziane che vivono nei pressi della zona in cui si è verificato il rogo si raccomanda di evitare di uscire di casa se non per motivi strettamente necessari.

Il tutto in attesa dei risultati delle analisi della qualità del terreno e dell'aria che verranno effettuate dai tecnici dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale all'esito delle quali potranno essere adottati ulteriori provvedimenti da parte del Comune. Si invita la popolazione a non recarsi o sostare nella zona interessata dalle fiamme se non è strettamente necessario.

È ciò che è emerso al termine della riunione d'urgenza dell'Unità di crisi comunale che si è svolta questa mattina alle 8 a cui hanno preso parte il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, l'amministratore unico e tecnici di Asm, dirigenti e tecnici comunali, gli assessori Fabrizio Taranta e Paola Giuliani, responsabili di Polizia municipale, Arta, Asl e Agir (Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Abruzzo). Verrà effettuato un censimento puntuale dei danni e, come riferito dal primo cittadino, saranno interessate Regione Abruzzo e ministero dell'Ambiente per verificare l'eventuale disponibilità di fondi per ricostituire la flotta dei mezzi distrutti dalle fiamme e di somme straordinarie per sostenere la gestione delle frazioni merceologiche dei rifiuti differenziati in ordine al loro smaltimento. Il servizio raccolta rifiuti verrà garantito da Asm attraverso l'implementazione dei turni del personale addetto alla raccolta ma potrebbero verificarsi dei disagi per i quali, sin d'ora, si richiede pazienza e comprensione alla popolazione.

Contattato telefonicamente, infine, l'assessore regionale ai Rifiuti, Nicola Campitelli, già questa mattina incontrerà l'assessore all'Ambiente del Comune dell'Aquila Taranta e il direttore dell'Agir, Luca Zaccagnini, per verificare le opportunità e le strategie per contenere al massimo l'emergenza e le difficoltà generate dall'incendio che si è verificato questa notte.



