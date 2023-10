Patti Smith incontrerà Pescara e i luoghi Dannunziani

Perfomer straordinaria, dalla voce graffiante e grande carisma, Patti Smith è protagonista di un nuovo tour che approderà anche a Pescara, per un'unica data mercoledì 29 novembre alle ore 21, al Teatro Massimo.

La tappa pescarese - organizzata da Patagonia Pictures - sarà parte di 'A tour of Italian Days', una serie di concerti che fonderanno passato e presente grazie all'unione del raffinato songwriting dell'artista accompagnata dalla chitarra.

Non solo. Al risveglio dal concerto la "sacerdotessa del rock" terrà alcuni brevi incontri mirati a Pescara e i luoghi Dannunziani da sempre da lei fotografati con passione e esposti in tutto il mondo. Nata a Chicago e cresciuta nel South Jersey, Patti Smith è emigrata a New York nel 1967, dove si è imposta con grinta nel panorama musicale dell'epoca, grazie alla sua figura rivoluzionaria e alla sua capacità di coniugare Rock e poesia.

Tra gli artisti più influenti di sempre, viene spesso citata da illustri colleghi come "grande fonte di ispirazione", da Michael Stipe dei Rem a Morrissey e Johnny Marr (The Smiths), da Madonna agli U2 a molti altri. Al suo primo album Horses (1972) sono seguiti innumerevoli successi come interprete, autrice, artista discografica e visiva, riconosciuti in tutto il mondo.

'Because the night', 'Gloria', 'People have the power', 'Dancing Barefoot' e 'Redondo Beach' sono solo alcuni dei noti titoli che caratterizzano la discografia della cantante, inclusi in altrettanto celebri e sensazionali Album come 'Radio Ethiopia' - 1976, 'Easter' - 1978, 'Wave' - 1979.



