Ospedale Sulmona, tarda materiale. Saltano prove allergiche

Tardano i kit per i test allergici e la seduta slitta di dieci mesi. Accade nell'ospedale di Sulmona (L'Aquila) alle prese con i ritardi nell'approvvigionamento del materiale per lo svolgimento delle prove. La seduta prevista per domani è stata annullata dagli operatori sanitari e spostata al mese di agosto 2024, non senza disagio per quanti sono in attesa di diagnosi. "Nulla da dire sull'operato dei sanitari che svolgono al meglio il proprio lavoro. È un problema del sistema" rileva un utente che aveva prenotato la prestazione per il figlio di 14 anni. Dall'ospedale avevano richiesto il materiale, ma, spiegano gli addetti ai lavori, si sono verificati problemi di approvvigionamento in corso di risoluzione.



