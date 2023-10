Calcio, Pescara, mercoledì con la Torres in palio la vetta

Negli occhi dei tifosi biancazzurri c'è ancora la vittoria per 4-1 a Lucca, ma domani sarà di nuovo campionato, con il turno infrasettimanale che propone al Pescara domani sera (ore 20.45) la gara dell'Adriatico con la capolista del girone Torres. In palio contro gli isolani tre punti pesantissimi. Il Pescara dista tre lunghezze dai sardi e con un successo ci sarebbe l'aggancio in vetta. Per il tecnico pescarese Zdenek Zeman è presto per parlare di gare decisive: "I punti pesanti ci sono sempre in palio. È presto per fare certi discorsi. La classifica non la dobbiamo guardare fino a Natale. Spero di vedere una buona prova dai ragazzi. La Torres ha dei valori ed è una buona squadra".

Per il match di domani sera non ci saranno defezioni e nonostante il tour de force con tre gare in otto giorni, il boemo potrebbe riproporre la squadra vittoriosa domenica scorsa.

Occhio ai cartellini, con i due difensori centrali Brosco e Mesik in diffida.



