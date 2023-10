Auto si sfrena e travolge due donne, spavento a Sulmona

Una vettura si sfrena e investe due donne sul marciapiede. Momenti di panico in centro storico a Sulmona, nei pressi del complesso monumentale dell'Annunziata dove un'auto, parcheggiata nei pressi della scalinata e probabilmente senza freno a mano, si è mossa investendo due donne che si stavano recando al bar. La vettura è finita, danneggiandolo, sul muro tra il bar e il portone d'ingresso della sede del Pd, le due donne sono state trasportate d'urgenza nel pronto soccorso del locale ospedale dove si trovano sotto osservazione. A prestare i primi soccorsi sono stati passanti ed esercenti che hanno atteso l'arrivo dei sanitari. Per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e per accertare eventuali responsabilità è intervenuta la Polizia Locale che ha multato l'automobilista proprietario del veicolo.



