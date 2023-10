Marina di Pescara, nuovo cda, Gianni Taucci presidente

Si è insediato il nuovo consiglio d'amministrazione del Porto turistico Marina di Pescara, terzo porto turistico in Italia per scelte legate alla sostenibilità.

Presidente è Gianni Taucci, gli altri componenti sono Camillo Volpe, vicepresidente, Stefania Bosco, Daniela Di Zio e Cristian Odoardi. Confermato il Collegio dei revisori dei conti: Pierluigi Balietti (presidente), Luigi Di Giosaffatte e Rosa Di Nizio. "Ringrazio il presidente della Camera di commercio Chieti Pescara.Gennaro Strever e la sua Giunta per questa nomina.

Obiettivo del mio mandato - dichiara Gianni Taucci - è rendere sempre più fruibile il porto, aumentando la qualità dei servizi al diportista e promuovendo il Marina di Pescara come punto di partenza più che di arrivo. Grazie alla sua posizione, il porto potrebbe diventare porta di ingresso verso l'interno, valorizzando i percorsi legati alla montagna, ai borghi e all'enogastronomia".

"Ringrazio il già presidente Salce e tutta la sua squadra per l'ottimo lavoro svolto e per aver avviato una strategia di efficientamento energetico con l'installazione di colonnine per il risparmio di luce e acqua. Il nuovo cda vuole continuare su questa strada green". Il Marina di Pescara è stato insignito recentemente del riconoscimento del Blue Marina Awards per l'impegno e le iniziative nelle aeree tematiche della sostenibilità, dell'innovazione, della sicurezza e dell'accoglienza turistica. "Inoltre - continua Taucci - vorremmo riempire il Marina di Pescara di iniziative invernali legate sia al diportista, con attività formative e informative, sia alla cittadinanza con eventi di richiamo che ampliano il noto cartellone estivo di Estatica".



