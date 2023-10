Lanciano, in Centro sportivo Le Gemelle la Scuola nuoto federale

Trecentocinquanta giovanissimi atleti di 15 squadre provenienti da tutta la regione per partecipare al "Trofeo Abruzzo 2028" hanno inaugurato ieri, a Lanciano (Chieti), la stagione natatoria regionale 2023-2024, con il primo grande evento in Abruzzo targato Fin, Federazione italiana nuoto. Il centro sportivo "Le Gemelle" ha accolto atleti dagli 8 ai 12 anni, categoria Esordienti, che si sono cimentati in diverse gare per l'intera giornata. Intanto la società Lanciano Nuoto, che fa capo al centro sportivo Le Gemelle, ha ottenuto il riconoscimento di Scuola nuoto federale.

"E stato uno spettacolo incredibile - commenta Franco D'Intino, patron del Centro sportivo - con le nostre piscine che hanno ospitato le competizioni e gli spalti pieni di spettatori". Il prossimo appuntamento sarà con il Trofeo Marcinelle, a Lanciano 9 e 10 dicembre; a seguire riprenderanno i campionati di pallanuoto che vedranno protagoniste le squadre della società Lanciano Nuoto, impegnate in serie C e in Promozione.

"Abbiamo la certificazione Fin per quanto riguarda gli standard qualitativi della didattica, dell'organizzazione, dell'idoneità, della funzionalità della struttura" spiega D'Intino. La Scuola nuoto federale inquadra e valorizza tutte le attività didattiche: nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, salvamento e acqua fitness. "



