Alberghiero Villa S.Maria: Quaresimale, discorso aperto

(v.'Allarme Cisl, storico alberghiero Villa...' delle 11.48) "Sul dimensionamento scolastico, come Regione, non siamo stati ancora investiti dalle Province che sono chiamate a fare il primo lavoro sul territorio. Posso dire però che l'Assessorato all'Istruzione in sede di tavolo regionale è pronto a dare una propria proposta e mettere in campo ulteriori strumenti compensativi che andrebbero a ridurre sul territorio gli effetti delle nuove regole in tema di dimensionamento". Così l'assessore regionale all'Istruzione Pietro Quaresimale all'ANSA, commentando l'allarme lanciato dalla Cisl Abruzzo e Molise sul rischio che l'Istituto alberghiero 'Marchitelli' di Villa Santa Maria (Chieti) possa "perdere la propria specificità venendo annesso ad un istituto omnicomprensivo".

"È un discorso ancora aperto - ha aggiunto l'assessore - che contiamo di affrontare con la dovuta serietà sul tavolo regionale".



