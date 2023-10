Ospedale Sulmona, un anno e mezzo per una colonscopia

"Per una colonscopia? Ripassi nel 2025". È la risposta che è arrivata dagli operatori del centro unico di viale Mazzini (Cup) di Sulmona ad un uomo di mezza età che si è recato allo sportello per prenotare la prestazione sanitaria. Le liste d'attesa si sono allungate. Se la scorsa estate si doveva attendere dai 9 ai 12 mesi, ora l'asticella si è alzata a 18-24.

Per gli utenti e per il Tribunale per i diritti del Malato, che ha raccolto le segnalazioni, l'allungamento delle liste, fatta eccezione per le prestazioni brevi, "non è un buon segnale per un presidio ospedaliero che recentemente è stato classificato di primo livello dal piano sanitario regionale".

"Se da un lato la Asl ha evitato il trasferimento del servizio di endoscopia a Pescina, allocandolo negli spazi della lungodegenza, non si ravvisa sull'altro fronte un investimento in termini di risorse umane. I pazienti fragili e meno abbienti, salvo rivolgersi ai privati, possono aspettare"- commenta Catia Puglielli, coordinatrice Tdm Sulmona.



