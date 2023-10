Maratona Dannunziana, vincono Giancaterina e Ciaramella

Italo Giancaterina (Atletica Vomano) con 2h 35' 09" fra gli uomini e Antonella Ciaramella (Atletica Venafro) con 3h 29' 56" fra le donne sono i vincitori della Maratona Dannunziana (42,195 km) che si è corsa oggi a Pescara. Si è chiusa così con un grande successo di partecipanti, circa duemila atleti tra le varie prove previste, e di pubblico l'edizione 2023 della corsa pescarese.

"Sono state due belle giornate di sport all'insegna anche della solidarietà. Siamo molto soddisfatti anche per i tanti partecipanti". Così l'assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli.

Binomio perfetto tra sport e solidarietà con diverse associazioni di volontariato che sono state partner all'insegna della prevenzione. Tra queste la Lilt-Lega Italiana Lotta contro i Tumori, da dieci anni partner morale dell'evento, e Isav, Angsa Abruzzo Ets, Aism, Anfass, Associazione Parkinson Abruzzo Onlus. A partire dalla prossima settimana gli associati alla Lilt potranno effettuare le visite gratuite negli ambulatori di Casa Lilt per la prevenzione oncologica del tumore della mammella, nell'ambito della campagna del Nastro Rosa.

"Le due giornate della manifestazione - ha spiegato il Presidente della Lilt-Sezione Pescara, professor Marco Lombardo - sono state l'occasione per fare informazione e per promuovere il felice connubio tra sport e salute e insistere sull'importanza della pratica sportiva ai fini della prevenzione oncologica, specie oggi dopo un'emergenza Covid che in due anni ha determinato un incremento del 30% dei ritardi nella diagnostica e quindi un aumento della mortalità per patologie tumorali".



