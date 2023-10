Agua Calientes, svolta dance dall'Abruzzo alla Romagna

Di nuovo in scena gli Agua Calientes, gruppo abruzzese che per più di venti anni si è fatto strada tra le band ska della Penisola, con arrangiamenti che hanno toccato atmosfere pop e soul. Alcuni anni dopo la fine dell'avventura (hanno interrotto l'attività nel 2015), sono tornati sul mercato discografico, ma stavolta in una veste del tutto inedita e forse inaspettata: un loro brano viene riproposto in versione dance.

È il caso di 'The Legacy', pezzo tipicamente ska scritto una quindicina di anni fa (poi finito nell'album 'Clackson!' nella versione italiana con il titolo 'Sosia'). Il brano in questione è stato ascoltato da un dj della riviera romagnola che qui si cela sotto lo pseudonimo di Barney Golden, il quale ha chiesto e ottenuto le autorizzazioni per farne un remix secondo il proprio gusto e la propria sensibilità.

Il risultato è 'The Legacy (Sunny Rmx)'. Un pezzo dal carattere fortemente dance che sposa atmosfere tanto care alle discoteche in voga fra la fine degli anni 80 e la prima parte dei 90 sia in Italia che al di fuori dei confini dello Stivale.

Alla voce Danila Giunta. Il lavoro è stato addirittura declinato in due versioni: 'The Legacy (Sunny Club Rmx)', della durata di oltre sette minuti, destinata alle piste da ballo, e 'The Legacy (Sunny Radio Rmx)', di durata più contenuta, finalizzata alla programmazione radiofonica, oltre che all'ascolto online. Il brano possiede un forte fascino evocativo, anche per la presenza di una grande quantità di suoni al suo interno, con una cifra stilistica che lo fa avvicinare al mondo musicale definito 'Nu-disco', che gli consente di abbracciare una larga fetta di pubblico.



