Teatro Caniglia, si alza il sipario sulla stagione di prosa

Stagione di prosa al via per il "Maria Caniglia" di Sulmona (L'Aquila) - promossa da Meta Aps in partenariato con il Comune - domenica 29 ottobre alle ore 18.00 con lo spettacolo di Eduardo De Filippo 'Uomo e Galantuomo'. Sul palco, nello spettacolo prodotto da Gitiesse Artisti Riuniti diretta da Geppy Gleijeses, ci saranno Geppy Gleijeses allievo di Eduardo, Lorenzo Gleijeses, allievo prediletto di Eugenio Barba, Ernesto Mahieux e al loro fianco Antonella Cioli, Ciro Capano, Gino Curcione, Roberta Lucca, Gregorio Maria De Paola, Irene Grasso, Salvatore Felaco, Brunella De Feudis; a dirigere il regista Armando Pugliese.

"Inaugurare la stagione di prosa 2023/2024 con 'Uomo e Galantuomo' rappresenta un'occasione perfetta per condividere con la comunità, un profondo sentimento di gratitudine che, come Meta Aps, desideriamo rivolgere a tutto il pubblico del Caniglia. In questo straordinario allestimento, si manifesta un amore sincero per la parola, per la rappresentazione e per la cultura teatrale. Questo spettacolo ci spingerà a riflettere sulla tendenza della società e degli esseri umani a privilegiare l'apparenza rispetto all'autenticità" dichiara il direttore artistico della stagione di prosa Patrizio Maria D'Artista.





