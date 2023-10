Ruba auto a Vasto, inseguito e arrestato in Molise

Ruba una Fiat 500X a Vasto (Chieti), ma viene subito indiiduato e inseguito per oltre 40 km da pattuglie di Carabinieri e Volanti del Commissariato fino a Portocannone (Campobasso) dove, dopo una colluttazione, viene arrestato. Protagonista del rocambolesco furto d'auto un 29enne della provincia di Foggia che lo scorso 16 ottobre aveva prelevato la vettura da una strada pubblica a Vasto per poi tornare verso la Puglia; intercettato sulla Ss 709 è iniziato l'inseguimento. L'auto del fuggiasco ha speronato l'auto dei militari nella parte anteriore, poi ha continuato la fuga.

Quando agenti e carabinieri sono riusciti a raggiungere l'uomo e a bloccarlo lo hanno condotto in carcere a Larino (Campobasso) con le accuse di rapina impropria, danneggiamento aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il Gip, durante la convalida dell'arresto, ha concesso al 29enne i domiciliari.



