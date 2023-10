Rogo e rami caduti, Vigili del fuoco al lavoro nel Pescarese

Quattro squadre dei Vigili del fuoco di Pescara sono al lavoro dalle tre di notte per domare un incendio divampato in località Costa delle Plaie nel territorio comunale di Alanno. Le fiamme sono state favorite anche dal forte vento e dalle temperature particolarmente alte per il periodo. In mattinata l'incendio è stato circoscritto e si è provveduto alla bonifica della zona che anche in passato era stata colpita da incendi. Resta il controllo per eventuali focolai che potrebbero ripartire con vento e caldo. Nel corso della notte i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Pescara hanno anche compiuto diversi interventi per alberie rami caduti a causa del vento.



