Piattaforma e telaio. Doppia trattativa per la Marelli

Ancora investimenti a tempo nello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona (L'Aquila). In questi giorni è in corso la trattativa per la piattaforma large e per il telaio dell'Alfa Romeo. Due strumentazioni distinte che potrebbero giovare all'azienda peligna dove lavorano 490 operai.

La trattativa con Stellantis è stata quindi avviata per rafforzare il piano investimenti in coincidenza con l'aumento di produzione del Ducato e la sospensione del contratto di solidarietà fino a fine anno. Non a caso nelle scorse settimane erano arrivati rinforzi da Melfi con 6 operai, mentre l'azienda ha reclutato 14 interinali a tempo determinato. Resta alta l'attenzione per l'annualità del 2024 quando sono previsti circa cento esuberi, scesi rispetto ai 135 paventati in precedenza.

Quanto basta per tenere alte le antenne, almeno secondo le organizzazioni sindacali che continuano a monitorare la vertenza della Marelli.



