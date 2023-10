Panini 'sociali', iniziativa solidale per il Mortadella Day

Un'occasione di convivialità per chi si trova in difficoltà: diventa una iniziativa solidale il Mortadella Day che a Bologna si celebra il 24 ottobre.

Coop Alleanza 3.0 ha infatti organizzato la donazione oggi e nei prossimo giorni una tonnellata di mortadella e di altri salumi a 51 realtà di tutta Italia, dal Friuli alla Puglia, che sui territori si occupano di assistere persone che stanno vivendo situazioni di difficoltà.

"Questo piccolo gesto ha per noi un senso molto profondo - ha spiegato Enrico Quarello, Direttore Direttore CSR, comunicazione, relazioni pubbliche di Coop Alleanza 3.0 - perché il 'panino con la mortadella' non è solo una indiscutibile eccellenza che immediatamente richiama alla mente la città di Bologna. È anche qualcosa che trascende le distinzioni tra persone, le mette con gioia sullo stesso piano e per noi, quindi, diventa oggi un potente simbolo di solidarietà, uguaglianza e accoglienza".

Oggi la donazione a Bologna è stata fatta alla mensa Padre Ernesto dell'Antoniano alla presenza fra gli altri di Quarello e del legale rappresentante dell'Antoniano Frate Giovanni Rinaldi.

"Donando cibo di qualità Coop Alleanza 3.0 non solo ha offerto un momento di convivialità agli ospiti della mensa, ma ha dimostrato quell'attenzione che sta alla base dell'accoglienza" ha sottolineato il religioso. Coop non ha infatti solo regalato il salume per i panini in questa occasione. Con il progetto 'A buon fine' ha donato lo scorso anno oltre 1.800 tonnellate di cibo invenduto a 390 realtà locali, per un totale di oltre diecimila pasti al giorno.

In questi giorni, nei punti vendita di Coop Alleanza la mortadella è presente con prezzi ribassati, assaggi ed esemplari lunghi anche oltre due metri.



