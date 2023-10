Manca otorino, visite sospese in ospedale Sulmona

Manca il medico e le visite sono sospese. Accade nell'ospedale di Sulmona (L'Aquila), ancora alle prese con la carenza di personale, nonostante la recente classificazione di presidio di primo livello. Negli ultimi giorni le visite di otorinolaringoiatria sono state sospese per assenza del medico. I casi urgenti saranno dirottati negli ospedali di Avezzano o L'Aquila. Un problema che sarà risolto lunedì prossimo, come spiegano dall'ospedale. Intanto, sempre in queste ore, si è rotto il macchinario per la visita neurologica e gli utenti che avevano prenotato l'esame hanno atteso invano.

"Ho impiegato l'intera mattinata per poi scoprire l'arcano" protesta un utente. "Ancora una volta non si tiene conto dei pazienti deboli e fragili - insorge Catia Puglielli del Tribunale per i diritti del Malato - con un'organizzazione interna più efficace si possono evitare disagi inutili per i pazienti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA