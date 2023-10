Cento posti di lavoro con Valle idrogeno, alla firma accordo

Un investimento di oltre 100 milioni di euro per la realizzazione a Corfinio della fabbrica 'Valle dell'Idrogeno' che avrà un indotto di oltre cento unità.

E' quanto prevede il protocollo d'intesa tra il Comune di Corfinio (Aq) e la società Ige Italia SpA, finalizzata alla valorizzazione di aree di proprietà comunale o nella disponibilità dell'amministrazione comunale, da destinarsi a investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e idrogeno verde in larga scala.

Il principale investitore è Ige (Infinity Green Energy Spa), società aperta in Italia da un gruppo australiano e che vedrà la collaborazione della giapponese Renova, principalmente come fornitura di know-how. Colossi industriali coordinati dall'agenzia di sviluppo Abrex e che a Corfinio saranno al servizio di Etex (ex Fargessi), azienda che produce cartongesso e che, alimentata a gas, ha risentito particolarmente dell'impennata dei prezzi dell'energia negli ultimi anni. Nei mesi scorsi è stata avviata la formazione per addivenire alla realizzazione del distretto dell'idrogeno che darà lavoro a cento persone nella vallata peligna.



