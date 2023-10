Sabato 21 ottobre al via 49/a Stagione dell'Isa all'Aquila

Tutto pronto per il concerto di inaugurazione della 49/a stagione dei concerti dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese all'Aquila, in programma domani, sabato 21 ottobre, alle 18, al Ridotto del Teatro Comunale "V.

Antonellini". L'Orchestra sarà diretta dall'aquilano Jacopo Sipari Di Pescasseroli per la prima volta sul podio dell'Isa dopo la nomina a direttore musicale dell'ente.

Il programma scelto dal direttore artistico dell'Isa, Ettore Pellegrino, è quello delle grandi occasioni: la Sinfonia n. 9 in mi minore "Dal Nuovo Mondo" op. 95 di Antonin Dvořák e il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaminov con la parte solista affidata a Giuseppe Albanese, che incide per Deutsche Grammophon ed è stato vincitore del Premio Venezia nel 1997, nonchè Premio speciale per la miglior esecuzione dell'opera contemporanea al "Busoni" di Bolzano e "Vendome Prize".

"Sono profondamente onorato di dirigere l'inaugurazione dell'Isa con questo magnifico programma. Rach 2 è il mio concerto per pianoforte preferito e tornare a dirigerlo con Giuseppe Albanese, a cui mi lega un'amicizia fraterna di lunga data, amplifica la mia gioia - dichiara Jacopo Sipari Di Pescasseroli - Inutile dire che il Concerto 'Dal nuovo mondo' di Dvořák completa un programma che fa dell'emozione il suo grande leitmotiv. Questo concerto ha poi un sapore particolare perché lo dirigo da direttore musicale di un'orchestra a cui mi legano sentimenti fortissimi e con cui mi sento davvero a casa".

La campagna abbonamenti dell'Isa continua in prevendita online sul circuito CiaoTickets e nelle rivendite autorizzate.

Informazioni su www.sinfonicaabruzzese.eu



