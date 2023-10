Naiadi: ispezione Vigili del Fuoco, struttura chiusa

Nuovi problemi all'impianto natatorio delle Naiadi a Pescara: questa mattina c'è stata, come appurato, una ispezione in materia di sicurezza dei vigili del fuoco e dei carabinieri presso la struttura di viale Riviera Nord - riaperta ufficialmente lunedì scorso - e al termine delle verifiche, la struttura è stata chiusa.

Ai cancelli delle Naiadi è stato affisso nel pomeriggio dalla direzione un avviso che riferisce quanto segue: "Avvisiamo gli utenti che per questo pomeriggio venerdì 20/10/23 ci hanno appena comunicato di effettuare delle indifferibili prove antincendio ed evacuazione che coinvolgono l'intero impianto. Il complesso sarà di nuovo disponibile da sabato 21/10/2023 dalle ore 14. Ci scusiamo per il disagio e per le attività che verranno sospese. Ringraziandovi per la vostra comprensione ci scusiamo per l'inconveniente".

Le Naiadi, rimaste chiuse dallo scorso agosto, avevano riaperto il 16 ottobre dopo l'affidamento temporaneo fino al 31 dicembre al Club Aquatico di Pescara, società che ha poi avuto la concessione ventennale della gestione della struttura.





