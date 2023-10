Da Zanetti a Zé Maria, il 16/11 ecco 'Juve-Inter Legends'

Appuntamento al 16 novembre per l'antipasto del derby d'Italia tra Juventus e Inter che si giocherà in Serie A una settimana più tardi. Durante la sosta per le nazionali, si terrà una partita di beneficenza tra ex campioni bianconeri e nerazzurri, il 'Derby d'Italia Legends', ospitato al Pala Remo Maggetti di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Chimenti e Iuliano da una parte, Javier Zanetti dall'altra. E poi ancora: Zé Maria, Giannichedda, Amoruso, Ravanelli, Schillaci e tanti altri ex calciatori - che verranno svelati a ridosso della serata - si divertiranno nel palazzetto in una partita di calcio a 5. L'iniziativa a scopo benefico segue quella svoltasi nel 2022, con Totti e Del Piero, quando furono acquistati due ventilatori polmonari CPAP e donati a studi medici della Città di Roseto degli Abruzzi, oltre a due defibrillatori per due istituti scolastici del territorio rosetano.



