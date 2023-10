Conad dona 26.941 euro al Banco Alimentare Abruzzo e Molise

Quasi 27 mila euro (26.941, ndr) sono stati raccolti da Conad Adriatico in 23 punti vendita che hanno aderito in Abruzzo e Molise alla Campagna Solidale "Aggiungi 10 posti a tavola", avviata lo scorso 21 luglio e conclusasi lo scorso 20 agosto, con l'obiettivo di sostenere le attività del Banco Alimentare Abruzzo e Molise.

I clienti sono stati invitati, liberamente, ad aggiungere un euro allo scontrino della spesa, per dare cibo e speranza alle 39mila persone assistite, attraverso le oltre 280 associazioni convenzionate. In poco meno di un mese raccolti 26.941 euro consegnati, simbolicamente, ieri sera, dai dirigenti di Conad Adriatico.

"Siamo orgogliosi di essere parte integrante di questo territorio - ha detto il responsabile Canali di Attrazione di Conad, Giuseppe Rocchio - e sostenere, dunque, le comunità con atti concreti come testimonia questa Campagna Solidale. Abbiamo raccolto quasi 27 mila euro ed è un grande risultato perché dietro questi soldi ci sono tante persone in difficoltà, e dare loro un sostegno attraverso il Banco Alimentare è per noi segno di grande soddisfazione".

Nel corso della serata consegnati attestati di amicizia ai Punti Vendita Conad che hanno aderito alla campagna provenienti da Città S.Angelo, Colonnella, Lanciano, L'Aquila, Montenero di Bisaccia, Campobasso, Ortona, Vasto, Teramo, Pescara, Silvi Marina, Spoltore, Pineto, Popoli, San Giovanni Teatino e Sulmona.

"Che in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo - ha dichiarato il presidente del Banco Alimentare Abruzzo e Molise Antonio Dionisio - ci siano tanti abruzzesi e molisani che con un piccolo gesto decidono di sostenere la nostra realtà, ci riempie di responsabilità e di gratitudine."



