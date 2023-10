Castelli ricorda il maestro di ceramica Carlantonio Grue

Domani sarà il "Carlantonio Day", giornata che celebra il grande pittore barocco su maiolica Carlantonio Grue a trecento anni dalla morte. A Castelli (Teramo), patria della ceramica, sabato 21 ottobre ore 16 nella sede del Comune si terrà la giornata, che prevede, alle ore 18, l'inaugurazione della mostra "L'oro nelle mani" al Palazzo museale dell'Artigianato, alla presenza di autorità e personalità del mondo della cultura. L'Amministrazione comunale di Castelli e il Museo delle Ceramiche celebrano Grue con una straordinaria mostra di manufatti, tra cui alcuni inediti, di rara bellezza. L'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa al Bim dal sindaco di Castelli Rinaldo Seca, dalla delegata agli Eventi Alessia Di Stefano e dal presidente del Museo delle Ceramiche Giuseppe Matricardi. Alla manifestazione si uniranno i più grandi musei d'Italia e d'Europa che custodiscono le opere del pittore. In presenza e via web si darà vita, dalle ore 16, nella sala consiliare del municipio di Castelli, a un Convegno internazionale dedicato alla grandezza del maestro ceramista, con collegamenti con Sergey Antrosov dell'Ermitage di San Pietroburgo, Fernando Filipponi dal Museo Louvre di Parigi, Lorenzo Santa dai Musei di Palazzo Reale di Torino e Valentina Mazzotti dal MIC di Faenza. Si creerà così un ponte virtuale il cui cuore saranno Castelli e la sua secolare tradizione artistica, moderato e coordinato da Paola Di Felice.

A seguire al Museo delle Ceramiche inaugurazione della mostra "L'Oro nelle mani - Castelli ricorda Carlo Antonio Grue", aperta al pubblico fino al 7 gennaio 2024. L'evento è patrocinato da Comune di Castelli, Comune di Teramo, Provincia di Teramo e Regione Abruzzo, in collaborazione con il Museo delle Ceramiche, il Liceo Artistico di Castelli, il Comitato organizzatore delle Mostre ceramiche antiche e contemporanee.



