Aree interne: un podcast tra piccoli paesi dell'Appennino

Per capire come la memoria dei luoghi può diventare uno strumento di rilancio sociale ed economico, arriva 'Castelli di Memorie', una nuova serie podcast realizzata da Chora Media e promossa dai Solisti Aquilani nell'ambito dell'omonimo progetto che ha visto concerti e iniziative multimediali in dieci comuni del Cratere.

"L'Italia dei borghi - viene spiegato da Chora Media - a cui il turismo ci ha abituati negli ultimi anni, ha portato alla creazione di un immaginario in cui i paesi sono simili a cartoline, oasi di pace lontane dal caos cittadino in cui recarsi solo in funzione della loro capacità di attrarre visitatori. Eppure i piccoli paesi, che da decenni affrontano anche un declino sociale ed economico senza precedenti, sono molto di più: è proprio in questi territori che si concentra gran parte della nostra biodiversità e che si custodisce la memoria collettiva fatta di tradizioni, prodotti tipici, antichi mestieri, monumenti e beni architettonici".

Voce narrante e coautore del podcast, Alessandro Chiappanuvoli. scrittore ed esperto di sviluppo del territorio, già voce autoriale del podcast L'Aquila Fenice. Compie in cinque episodi un viaggio attraverso l'Appennino centrale per scoprire insieme ad abitanti, amministratori locali ed esperti, come si può costruire un futuro diverso e sostenibile tramite la rigenerazione urbana, la riattivazione di comunità e il fiorire di progetti artistici e culturali.

"Siamo riusciti a toccare il cuore dei paesi, ossia le loro comunità - è la sua testimonanza -. Abbiamo trovato una vitalità e uno spirito sorprendenti. Da questo incontro sono nati racconti, storie che hanno animato le giornate degli eventi e arricchito il podcast".

Castelli di Memorie è disponibile su tutte le app in versione gratuita (Spotify, ApplePodcast, Spreaker, Google Podcasts) con un nuovo episodio, a partire da oggi, ogni venerdì fino al 17 novembre.

Progetti video sono stati realizzati, parallelamente, da Francesco Paolucci, sempre su iniziativa dei Solisti Aquilani.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA