A Sulmona 20 esperti da tutto il mondo per studiare Ovidio

Prende il via oggi a Sulmona il convegno internazionale su Ovidio con 20 relatori provenienti da Europa (Italia, Francia, Svizzera, Regno Unito) e Stati Uniti (Columbus e New York). "Il convegno - spiega Lisa Ciccone, presidente del Centro studi Ovidiani - è importante sia per il suo spiccato carattere di internazionalità sia perché affronta tematiche su cui la ricerca ha ancora molto da esprimersi: da una parte gli strumenti (scholia greci e fonti di altro genere) su cui Ovidio potrebbe aver formato la sua competenza poetica, fatta evidentemente non soltanto di ispirazione, dall'altra come l'opera di Ovidio sia stata interpretata nel corso dei secoli, perché fornisse gli strumenti utili per la formazione del sapere nel Medioevo e nell'Umanesimo-Rinascimento".

Il Centro Studi Ovidiani ha inaugurato le proprie attività nel luglio scorso con il Convegno 'Giuseppe Papponetti e il Centro Studi Ovidiani' e prosegue nei vari lavori annunciati in quell'occasione, fra cui la costruzione del sito www.centrostudiovidiani.org che offrirà allo studioso di qualsiasi livello la possibilità di svolgere la sua ricerca su Ovidio.



