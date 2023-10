Sit-in Palestina a Pescara, tre giovani portati in Questura

(v. 'Manifestazione pro Palestina a Pescara' delle 19.10) Al sit-in di Pescara per la 'Pace in Palestina' al termine della manifestazione - statica e che non prevedeva cortei - alcuni giovani presenti alla manifestazione sono stati fermati per essere identificati dalle forze dell'ordine e tre di loro, privi di documenti, sono stati accompagnati in Questura per accertamenti sulla loro identità.

Intorno alle 19.30 Piazza della Repubblica, dove c'erano uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanza in divisa e in borghese, si è svuotata.



