Naiadi, Club Aquatico, da Blasioli campagna di terrore

"Nessuno tiene minimamente in considerazione il miracolo che è stato fatto nel riaprire all'utenza l'impianto a 15 giorni dall'inizio dell'erogazione dell'energia elettrica. Le esternazioni senza fondamento del consigliere Blasioli concorrono a danneggiare l'immagine di una società che opera con serietà da 18 anni, che ha conti perfettamente in linea con un buon sistema gestionale, e dovrà essere Blasioli a rispondere, di fronte a utenti e dipendenti, della campagna di terrore che sta portando avanti". Così, con una nota, il Club Aquatico risponde ai rilievi presentati ieri dal consigliere regionale abruzzese del Pd Antonio Blasioli in merito alla nuova gestione dell'impianto sportivo di Pescara.

"Ancora più falso - prosegue la nota del Club Aquatico - è l'accostamento fatto fra l'attuale gestione e una bancarotta avvenuta anni fa riferita ad altri soggetti che nulla hanno a che vedere con il club Aquatico Pescara, società sana, espressione del territorio, con performance sportive e gestionali di primaria importanza. Dietro queste illazioni c'è il disperato tentativo di cercare di affossare un iter procedurale e gestionale che ha portato finalmente a un affidamento ventennale ovvero a una visione e stabilità necessaria e finalmente concreta".

Il Club Aquatico, si legge ancora, "ha partecipato da solo alla gara d'appalto indetta dalla Regione; ha prestato da solo le garanzie fideiussorie necessarie, già verificate dall'ente appaltante; ha redatto un progetto e un piano di investimenti degno dell'attenzione dell'amministrazione pubblica; ha preparato da solo un piano economico-gestionale di sostenibilità degli investimenti, avvalendosi dei migliori professionisti del settore".



