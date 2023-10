Litiga con la ex e lancia oggetti contro Cc, arrestato

Litiga furiosamente con l'ex compagna e all'arrivo dei Carabinieri comincia a lanciare oggetti contro di loro, per poi spintonare un militare facendolo cadere. Arrestato in flagranza di reato è finito in carcere a Larino (Campobasso) un 42enne della provincia di Chieti, accusato di violenza, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Nel corso dell'udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Larino il provvedimento è stato convalidato e a carico dell'abruzzese è stata disposta la misura del divieto di dimora nel Comune di Campomarino (Campobasso).



