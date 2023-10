Inps, Caridi 'raggiunto anzitempo target Pnrr 2023 digitale'

"L'Inps ha raggiunto i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prefissati per il 2023 in anticipo rispetto alle scadenze assegnate".

Lo ha detto il direttore generale dell'Inps, Vincenzo Caridi, all'Aquila per la presentazione del Rendiconto sociale Abruzzo 2022.

"L'esito - ha ricordato - è emerso durante la seduta del Comitato di Attuazione del Progetto, composto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Inps, relativo al sub-investimento 1.6.3-a (Digitalizzazione dell'Inps)".

"Nell'ambito del Pnrr - ha detto ancora Caridi - l'Istituto ha avuto accesso al finanziamento di 180 milioni per la realizzazione, entro la fine di quest'anno, di 70 servizi nuovi o rinnovati sui suoi touch point e la formazione di 8.500 dipendenti sulle competenze digitali".

"Al mese di ottobre - ha aggiunto Caridi - sono stati invece realizzati 86 nuovi servizi ed è stato certificato l'accrescimento professionale sulle nuove tecnologie di oltre 11mila dipendenti. È importante notare che nel percorso di formazione i dipendenti hanno anche acquisito una solida cultura del digitale, uno dei valori intangibili, difficilmente misurabili, che fanno la differenza in questo settore".



