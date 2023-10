Inps: Caridi, innovazione digitale per aziende e cittadini

All'Aquila per la presentazione del Rendiconto sociale Abruzzo 2022, Vincenzo Caridi, direttore generale dell'Inps ha ricordato che "l'Istituto è impegnato da tempo in un percorso di rinnovamento dei servizi, innovazione tecnologica e digitalizzazione, un percorso che ha conosciuto una grande accelerazione negli ultimi due anni, anche grazie ai fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza, e che continuerà ancora nel 2024".

"L'impegno costante dell'Istituto - ha ribadito - e del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri non si fermerà, anzi andrà a elevare la qualità dei servizi, rendendoli più semplici, personalizzati, proattivi, efficienti".

"Questo nuovo approccio - ha detto ancora - ha consentito di pensare a forme più efficaci per soddisfare in pieno le esigenze dell'utenza. L'Inps ha cosi reso disponibili servizi come il consulente virtuale delle pensioni ha introdotto innovativi sistemi di delega ai familiari e ha reso standard la consulenza da remoto per i più fragili con web-meeting, solo per fare qualche esempio. In generale, Inps si evolve tecnologicamente e strategicamente per realizzare nuovi obiettivi e nuove opportunità di servizio, creando nuovi modelli per cittadini, imprese e altre Pa".

Caridi ha anche ribadito che "grande attenzione è riservata alle aziende, semplificando le modalità di accesso alla Cassa Integrazione, e ai lavoratori, che, appena assunti, sono stati accompagnati con video alla conoscenza dei servizi loro dedicati. Inoltre, con le nuove tecnologie sono state introdotte piattaforme che hanno consentito di rispondere tempestivamente alle esigenze di aiuto delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni. L'Inps - ha concluso Caridi - è certamente uno dei pilastri del welfare del Paese, ma allo stesso tempo grande abilitatore di innovazione sociale e tecnologica, basti pensare allo Spid, che ha sostituito il Pin, alla prima piattaforma che mette in contatto le banche dati del Paese nel rispetto della Privacy (Siisl) e la scelta di sbarcare anche sulla Smart Tv".

Il direttore ha ricordato anche i servizi ai cittadini come Isee precompilata o l'assegno universale proattivo.



