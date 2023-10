Il Tsa porta a Pescara un 'Viaggio nel Teatro'

Sei appuntamenti da domenica alla prossima primavera, il 22 ottobre 'L'Isola dei Pirati', il 19 novembre 'Il Rifugio Segreto', il 3 dicembre 'Storia di Barbablù', il 28 gennaio 2024 'Etty Hillesum', il 18 febbraio 'Con gli occhi di un clown' e il 17 marzo 'Pinocchio': è la rassegna "Viaggio nel Teatro" dedicata alle nuove generazioni che, allestita dal Teatro Stabile d'Abruzzo (Tsa), si terrà a Pescara nel Teatro Cordova, intitolato al compianto Gianni Cordova, fondatore della Laad. "L'iniziativa è organizzata dal Tsa qui a Pescara grazie alla collaborazione con l'Amministrazione Comunale e alla Laad che gestisce il Teatro in viale Bovio - ha detto in conferenza stampa Giorgio Iraggi, direttore Amministrativo del Tsa - e dello stesso Tsa che ha contributo a rendere fruibile questa sala. Si tratta di sei appuntamenti di teatro per ragazzi che di buon grado proponiamo alla città di Pescara perché una delle mission del Teatro Stabile è lavorare su tutto il territorio regionale e creare il pubblico di domani del teatro. Per noi è anche importante lavorare con tutte le istituzioni culturali teatrali dell'Abruzzo, non a caso tutti i sei spettacoli sono prodotti da compagnie che collaborano con noi da anni nell'ambito del grande progetto denominato 'Sistema Cultura Abruzzo'. Per questo siamo grati a chi ci permette di essere qui, i Comuni di Pescara e quello di L'Aquila che ci finanzia, la Regione Abruzzo che è nostro socio fondatore. Il nostro orgoglio è cominciare a fare un progetto a Pescara che possa durare e proseguire nel tempo".

"Una grande iniziativa che finalmente ci vede al fianco del Tsa - ha commentato l'assessore alla Cultura del Comune di Pescara Maria Rita Carota - Parliamo dell'intervento dell'istituzione pubblica in un settore dove la produzione è vasta e di rilievo e se questo può essere un modo per vivacizzare e sostenere ancora di più un'offerta culturale cittadina già importante, credo sia compito dell'amministrazione favorire le migliori condizioni affinché ciò si realizzi".





