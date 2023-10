Willy Monteiro, ripristinato murales a Pescara

Ripristinato a Pescara, all'esterno del liceo Classico 'D'Annunzio', il murales "Willy" che ricorda Willy Monteiro Duarte, ucciso nel settembre di tre anni fa a Colleferro, pestato a sangue per aver difeso un amico.

L'Amministrazione comunale, con l'assessore alla Cultura Maria Rita Carota, ha comunicato l'esecuzione del ripristino dell'opera di strada, deturpata da vandali pochi mesi dopo essere stata realizzata e recuperata, a titolo gratuito, dall'autore stesso, l'artista Ipman. Questa mattina la consegna alla presenza, fra gli altri, del sindaco Carlo Masci, dell'assessore Carota, della dirigente scolastica Antonella Sanvitale, di consiglieri e assessori comunali, di docenti e studenti del liceo Classico. "È un momento importante ed emozionante per l'Amministrazione Comunale e per tutta la città di Pescara perché grazie a un lavoro di collaborazione con Ipman e con il gallerista Francesco Di Matteo siamo riusciti a ripristinare il murales, vandalizzato nel 2021 a pochi mesi dalla scomparsa di Willy. Credevamo che questa opera dovesse essere restituita alla città e così abbiamo fatto grazie anche al Consiglio Comunale tutto che ha approvato un ordine del giorno".

Il consigliere comunale Francesco Pagnanelli (Pd): "Avevo presentato questo ordine del giorno in Consiglio comunale per ripristinare l'opera proprio nei giorni in cui si celebrava il processo a carico degli aggressori di Willy Monteiro e quindi mi è sembrato importante che la città di Pescara potesse dare un segnale di non violenza ripristinando questo murales".

Soddisfatta la dirigente scolastica Sanvitale: "Abbiamo accolto con grande favore la proposta arrivata dal Comune perché è un segno questo di educazione, cultura e umanità".



