Noleggio abusivo di barche, operazione Gdf a Pescara

Prosegue senza sosta l'attività di polizia economico-finanziaria nel settore del noleggio di unità da diporto da parte dei militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Pescara. Le Fiamme Gialle di Pescara hanno infatti riscontrato fenomeni di abusivismo nel campo del noleggio di unità da diporto, elevando 34 verbali amministrativi a carico di una sola società per un importo complessivo di circa 32mila euro. In particolare, l'attività di controllo ha permesso di accertare che la società utilizzava un'imbarcazione dotata di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale, senza stipulare i necessari contratti e senza emettere la relativa documentazione fiscale, intascando in tal modo somme di denaro completamente in nero. Nella sostanza, la frode si articolava nella simulazione di un contratto di locazione, nell'esecuzione, in completa evasione fiscale e contributiva, di attività di noleggio di unità da diporto. L'attività svolta dai militari di Pescara si inquadra nel più generale impegno della Guardia di Finanza a contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale nel settore del diporto nautico, in grado di produrre effetti negativi per l'economia, turbando la legittima concorrenza in un settore in continua espansione, a tutela di tutti i soggetti che svolgono tali attività nel pieno rispetto della stringente normativa fiscale, previdenziale e di sicurezza della navigazione marittima per il trasporto passeggeri.



