Naiadi: Blasioli, Pef Club Aquatico asseverato da Serraiocco

A firmare l'asseverazione del Piano economico finanziario (Pef) presentato dal Club Aquatico, neo gestore delle Naiadi con una concessione ventennale, è stato il titolare della Vs Consulting, Vincenzo Serraiocco, ex gestore dello stesso impianto sportivo. A rivelarlo in conferenza stampa è stato il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli.

Serraiocco è imputato insieme ad altre tre persone con l'accusa di bancarotta fraudolenta nel procedimento a carico di ex amministratori e soci della Progetto Sport Gestione Impianti che ha gestito le Naiadi dal febbraio 2017 per un paio di anni.

La società venne dichiarata fallita dal tribunale di Pescara il 24 aprile del 2019 con un passivo di 6 milioni e 300 mila euro.

"Immaginiamo che, visto che a firmare l'asseverazione del Pef presentato dal Club Aquatico (una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con soli 10mila euro di capitale sociale che propone investimenti per oltre 3 mln di euro) è stato il titolare della Vs Consulting, ovvero Vincenzo Serraiocco, ex gestore dell'impianto sportivo - ha detto Blasoli - la valutazione del piano sia stata effettuata con un surplus di conoscenza delle necessità delle Naiadi".

Il consigliere Pd che da tempo segue la vicenda Naiadi ha poi rivelato che "il capitolato richiedeva ai presentatori di offerte di allegare una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, quantificato in 780mila euro.

Dalla documentazione fornita risulta una garanzia fideiussoria rilasciata dalla 'M.I.A. Mutua', una società di mutuo soccorso, specializzata in assistenza mutua integrativa. Poi mediante accesso a diversi siti internet di Banca d'Italia e soprattutto di Ivass, l'ente che vigila sulle compagnie assicurative, abbiamo verificato come la società di mutuo soccorso in questione non risulti tra quelle che possono prestare fideiussioni. Su questo aspetto, che costituisce una condizione a pena di esclusione del bando di gestione ventennale, chiedo al presidente Marsilio di fare chiarezza. Voglio essere certo che siano state eseguite le opportune verifiche".

Il consigliere Blasioli ha anche chiesto garanzie sull'assunzione dei lavoratori delle Naiadi.



