Giornate Salute, visite mediche gratis per meno abbienti

Visite mediche gratuite per cittadini con Isee inferiore agli ottomila euro. Nelle due "Giornate della Salute", il 28 ottobre e il 18 novembre, a Sulmona e a Pratola Peligna, il Centro Tre A con il patrocinio del Comune di Sulmona organizza il camper attrezzato per le visite, con personale medico e infermieristico. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore Attilio D'Andrea e da Candida d'Abate presidente della cooperativa "Nuovi Orizzonti Sociali".

La prima giornata, il 28 ottobre, a Sulmona, in viale delle Metamorfosi, si svolgerà dalle 9.30 alle 13, per visite cardiologiche, elettrocardiogramma ed eco cuore. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, a Pratola Peligna, nel piazzale dell'ex scuola Colella. Il 18 Novembre invece visite urologiche ed eco addome. Stessi orari, stesse località. "Un'iniziativa che ci permette di avere un quadro più completo sulle patologie e le esigenze della popolazione" commentano dal Comune e dal Centro Tre A.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA