Superbonus, fondo di 12 mln euro dal Consiglio Abruzzo

Il Consiglio regionale, nella seduta che si è conclusa in serata, ha approvato all'unanimità il progetto di legge "Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale": la norma definita 'superbonus 110 e crediti incagliati' destina 12 milioni di euro al comparto dell'edilizia, in affanno per le disposizioni nazionali, con "l'obiettivo di sbloccare i cosiddetti crediti 'incagliati', cioè le somme bloccate nei cassetti fiscali di committenti e imprese correlate agli interventi del decreto legge 34/2020 che ha istituito il cosiddetto Superbonus 110%".

Nel riconoscere l'importanza strategica sotto il profilo ambientale, economico e occupazionale degli interventi di riqualificazione energetica oltre che che di miglioramento sismico del patrimonio edilizio, si intende promuovere la massima diffusione degli strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

"La Regione Abruzzo e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi relativi al 'Superbonus' effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale e in riferimento a immobili ubicati in Abruzzo - si legge in una nota stampa del Consiglio.

"La norma del Superbonus regionale - spiega il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri -, risponde a due obiettivi: da un lato rappresenta una boccata d'ossigeno per le imprese e i piccoli proprietari spiazzati dal blocco del superbonus nazionale; dall'altro lato vuole essere l'espressione di un sostegno concreto a favore dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del patrimonio edilizio già esistente, riducendo il consumo del suolo, che significa abbattere i consumi e i costi a carico di aziende e privati cittadini.

Sicuramente 12 milioni di euro non sono la risposta al bacino delle necessità esistenti, ma è altrettanto sicuro che quella somma individuata dalla Regione Abruzzo è una mano tesa fondamentale per il mondo economico abruzzese".



